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ANAMA: На освобожденных территориях за 5 дней обнаружено 158 мин

ANAMA: На освобожденных территориях за 5 дней обнаружено 158 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.
Карабах
29 июня 2021 г. 09:46
ANAMA: На освобожденных территориях за 5 дней обнаружено 158 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 21 по 25 июня были обнаружены и обезврежены 84 противопехотные, 74 противотанковые мины и 134 неразорвавшихся боеприпаса.

В результате территория площадью 1 139 168 м2 (114 га) была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке ANAMA unveils number of mines detected in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb

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