ANAMA: На освобожденных территориях за 5 дней обнаружено 158 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 21 по 25 июня были обнаружены и обезврежены 84 противопехотные, 74 противотанковые мины и 134 неразорвавшихся боеприпаса.

В результате территория площадью 1 139 168 м2 (114 га) была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.