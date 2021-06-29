ANAMA: На освобожденных территориях за 5 дней обнаружено 158 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.
Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 21 по 25 июня были обнаружены и обезврежены 84 противопехотные, 74 противотанковые мины и 134 неразорвавшихся боеприпаса.
В результате территория площадью 1 139 168 м2 (114 га) была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.