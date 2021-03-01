Anadolu: Армения должна соблюдать подписанное заявление о прекращении огня

В испаноязычной версии турецкого агентства Anadolu опубликована статья о пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева для представителей местных и зарубежных СМИ 26 февраля

В испаноязычной версии турецкого агентства Anadolu опубликована статья о пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева для представителей местных и зарубежных СМИ 26 февраля.

Как сообщает Report, в статье отмечается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал политический кризис в Армении следствием оккупационной политики Еревана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу во время пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ заявил, что для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта Армения должна соблюдать подписанное 10 ноября заявление о прекращении огня.

“Я надеюсь, что, несмотря на сложившуюся в Армении ситуацию, заявление, подписанное 10 ноября, будет соблюдено. В противном случае Армения окажется в еще более тяжелом положении. Перед Арменией выбор не так велик. Они должны смириться и считаться с новыми реалиями”, - сказал президент Ильхам Алиев.

“Сегодня Армения находится в таком тяжелом положении, что происходящие там процессы в значительной степени подрывают основы государственности страны. Виновниками этого являются бывшие и нынешние руководители Армении. Потому что в течение двадцати лет хунта Кочаряна-Саргсяна фактически завела Армению в пропасть и привела к кризисной ситуации”, - сказал глава государства.

Президент Азербайджана заявил, что нынешний политический кризис в Армении является результатом оккупационной политики этой страны.

“Наша политика заключалась в том, чтобы подорвать экономику Армении и изолировать ее. Я говорил, что если Армения выведет свои вооруженные силы с наших земель, то в регионе может быть возобновлена совместная деятельность, сотрудничество, и в нашей политике могут произойти изменения. Если бы они вовремя нас послушали, то сегодня не попали бы в такую неприятную ситуацию”, - сказал Ильхам Алиев.

В статье также приводятся объективные факты об истории конфликта и 44-дневной Отечественной войне, а также отмечается, что, несмотря на заявление от 10 ноября, Армения вновь неоднократно нарушала режим прекращения огня.

“Армения никогда не находилась в таком плачевном положении. Именно их лидеры ставят их в такое положение. И руководители 20 лет возглавлявшей Армению хунты Кочаряна-Саркисяна, и пришедшая после нее власть”, - сказал президент Ильхам Алиев на встрече с членами семей шехидов и инвалидами войны в бакинском поселке Рамана.

“Но по какой-то причине некоторые неправительственные организации и некоторые правительства закрывают на это глаза. Как так, в Армении оппозиция каждый день подвергается прессингу, разгону, арестам и убийствам, однако на это никто не реагирует. Что это показывает?", - подчеркнул глава государства.

“Как говорится, эта 30-летняя история еще раз показывает то, что мы одержали эту победу не только над Арменией. Против нас сплотились организованные и сильные круги, которые хотели навсегда оставить нашу землю под оккупацией. Армения была просто инструментом, средством. Мы разрушили это. Мы разгромили эту коварную политику и восстановили справедливость”, - отметил Ильхам Алиев.