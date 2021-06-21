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Американский сенатор: От карабахского конфликта страдают невинные люди

Американский сенатор: От карабахского конфликта страдают невинные люди Вызывает сожаление, что в результате карабахского конфликта страдают невинные люди. Я разделяю вашу обеспокоенность в связи с тем, что не являющиеся участниками конфликта лица страдают от действий сторонних лиц.
Карабах
21 июня 2021 г. 09:41
Американский сенатор: От карабахского конфликта страдают невинные люди

Вызывает сожаление, что в результате карабахского конфликта страдают невинные люди. Я разделяю вашу обеспокоенность в связи с тем, что не являющиеся участниками конфликта лица страдают от действий сторонних лиц.

Об этом местному бюро Report сказал сенатор от штата Нью-Йорк (США) Чарльз Шумер.

"Правительство США долгое время активно участвовало в процессе, предпринимая попытки для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, играя ведущую роль в Минской группе, поощряло стороны урегулировать конфликт между Азербайджаном и Арменией мирным и переговорным путем. В то же время США поддерживают исполнение программ развития и гуманитарной помощи, долгое время реализуемых в регионе.

За время своей карьеры, работая в Сенате, я старался для финансирования религиозных, экономических и мирных проектов, реализуемых Госдепартаментом, Управлением внешних связей и соответствующих дел для поддержки населения, проживающего в Нагорно-Карабахском регионе. Я также поддерживал проекты Департамента обороны, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID), направленные на строительство школ в Азербайджане и оказания помощи в развитии страны и нуждающимся людям".

Вюсаля Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ABŞ senatoru: "Günahsız insanların Qarabağ münaqişəsindən əziyyət çəkməsi təəssüf doğurur"

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