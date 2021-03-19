Американский аналитик: Отказываясь выдать карты минных полей, Армения нарушает договоренности

""Намеренное использование запрещенных методов, таких как мины против мирного населения, является нарушением международного права"

Отказываясь выдать карты минных полей, Армения нарушает договоренности трехстороннего заявления от 9 ноября прошлого года.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик по национальной безопасности и юрист Ирина Цукерман.

"Сам факт заминирования жилой территории и отказ от сотрудничества, связанного с разминированием этих земель, является нарушением договоренностей и с юридической, и с политической, и с моральной точек зрения", - заявила И. Цукерман.

"Намеренное использование запрещенных методов, таких как мины против мирного населения, в любом случае является нарушением международного права. Террористические методы против гражданского населения запрещены в любом виде. Армения не обязана активно сотрудничать как участник операций по разминированию, но не имеет права вести действия, представляющие угрозу жизни для гражданских лиц. Так как эти территории были оккупированы Арменией и являлись изначально заселенными гражданскими лицами территориями, их статус не изменился после освобождения", - отметила эксперт.

По ее словам, с политической точки зрения, "действия, или точнее, бездействие Армении является нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября, так как это соглашение оговаривало обязательство вывести все армянские военные силы с территорий Азербайджана.

"Оставлять там мины, на которых продолжают подрываться мирные граждане Азербайджана и военнослужащие, противоречит и букве и духу договоренности и является по сути продолжением военных действий после их формального окончания. А с моральной точки зрения просто позорно усложнять жизнь и создавать опасность для жизни мирных жителей.

Такое низкое отношение к военному проигрышу, месть за потери через подрыв азербайджанских граждан - удел трусов и слабаков, а отнюдь не бравых храбрецов, какими армянские военные пытаются представить себя всему миру. Чиновники и военные лица, которые участвуют в таких методах, должны понести ответственность за это", - заключила Цукерман.