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Американские исследователи побывали в умном селе Агалы в Зангиланском районе

Американские исследователи побывали в умном селе Агалы в Зангиланском районе Профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер и старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран посетили умное село Агалы в Зангиланском районе Азербайджана.
Карабах
21 ноября 2022 г. 12:26
Американские исследователи побывали в умном селе Агалы в Зангиланском районе

Профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер и старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран посетили умное село Агалы в Зангиланском районе Азербайджана.

Как передает Report, целью поездки является ознакомление с условиями, созданными в селе.

В ходе визита гости посетили открытые здесь отделениями ООО "Азерпочт" и ASAN xidmət. Также Шаффер и Доран ознакомились с деятельностью общеобразовательной школы в Агалы, где были на открытом уроке в первом классе. Они преподнесли школьникам книги "Сказка хары-бюльбюль".

Умное село Агалы - первый населенный пункт на освобожденных территориях, куда вернулись бывшие вынужденные переселенцы, что стало возможным после победы Азербайджана в Отечественной войне.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı tədqiqatçılar Ağalı kəndinə səfər ediblər
Версия на английском языке American researchers visit smart village Aghali in Zangilan district

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