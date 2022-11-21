Американские исследователи побывали в умном селе Агалы в Зангиланском районе

Профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер и старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран посетили умное село Агалы в Зангиланском районе Азербайджана.

Профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер и старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран посетили умное село Агалы в Зангиланском районе Азербайджана.

Как передает Report, целью поездки является ознакомление с условиями, созданными в селе.

В ходе визита гости посетили открытые здесь отделениями ООО "Азерпочт" и ASAN xidmət. Также Шаффер и Доран ознакомились с деятельностью общеобразовательной школы в Агалы, где были на открытом уроке в первом классе. Они преподнесли школьникам книги "Сказка хары-бюльбюль".

Умное село Агалы - первый населенный пункт на освобожденных территориях, куда вернулись бывшие вынужденные переселенцы, что стало возможным после победы Азербайджана в Отечественной войне.