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Американские исследователи посетили Худаферинский мост

Американские исследователи посетили Худаферинский мост Профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер и старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран посетили Худаферинский мост в Джебраильском районе.
Карабах
21 ноября 2022 г. 15:59
Американские исследователи посетили Худаферинский мост

Профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер и старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран посетили Худаферинский мост в Джебраильском районе Азербайджана.

Как передает Report, гостям рассказали об истории моста и о том, как эти территории освобождались от армянской оккупации во время Второй Карабахской войны.

Профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер отметила, что ей очень хотелось увидеть этот исторический мост своими глазами.

Напомним, Худаферинский мост и прилегающие территории были освобождены от оккупации 18 октября 2020 года.

Худаферинские мосты – уникальные памятники архитектуры, 11-пролетное и 15 пролетные сооружения, относящиеся к XI-XIII векам. Мост был построен из камня и облицован большими каменными плитами. Исследователи сходятся во мнении, что 11 -пролетный мост был построен в период правления Ильханидов (Хулагуиды) на обломках античного моста. Длина моста составляет около 130 метров, ширина - 6 метров, высота над уровнем реки - 12 метров. В настоящее время сохранились три серединных свода, прибрежные части моста были разрушены по решению советских властей в 30-х годах XX века.

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