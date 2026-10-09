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    Американская путешественница отметила красоту пейзажей и исторических памятников Карабаха

    Карабах
    • 09 октября, 2026
    • 17:07
    Американская путешественница отметила красоту пейзажей и исторических памятников Карабаха

    Горные пейзажи и расположенные среди них исторические памятники Карабаха производят большое впечатление на иностранных путешественников.

    Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявила путешественница из США Виктория Скрима (Victoria Scrima), посещающая регион в составе международной группы путешественников клуба "Most Traveled People" (MTP).

    По ее словам, она впервые посещает Карабах, хотя ранее уже бывала в Азербайджане в 2024 году.

    "Все, что я увидела до сих пор, было очень интересным. Здесь невероятно красивые пейзажи. Особенно сильное впечатление на меня произвела сегодняшняя поездка по горным дорогам", - отметила путешественница.

    Скрима также поделилась впечатлениями от посещения древних албанских монастырей Худавенг и Гянджасар.

    По ее словам, особое внимание привлекло расположение монастыря Гянджасар среди горных ландшафтов.

    "Мне особенно понравилось расположение монастыря, в котором мы сейчас находимся. Он расположен среди гор, в очень живописном месте. Хотя оба монастыря действительно прекрасны", - подчеркнула она.

    Путешественница добавила, что этот визит в Азербайджан позволил ей познакомиться с историческим наследием страны. Она также отметила, что осталась довольна повторным визитом в Баку, где смогла ближе познакомиться с культурной жизнью столицы.

    Международные путешественники Монастырь Гянджасар Монастырь Худавенг Карабах
    Amerikalı səyyah Qarabağın mənzərələrinin və tarixi abidələrinin gözəlliyini qeyd edib
    US traveler impressed by Karabakh landscapes, ancient monasteries
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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