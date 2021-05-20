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Али Асадов: Высоко оцениваем содействие, оказанное Россией во время 44-дневной войны

Али Асадов: Высоко оцениваем содействие, оказанное Россией во время 44-дневной войны Азербайджан привержен выполнению взятых на себя обязательств  в рамках заявлений от 9 ноября прошлого года и 11 января текущего года
Карабах
20 мая 2021 г. 15:01
Али Асадов: Высоко оцениваем содействие, оказанное Россией во время 44-дневной войны
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"Мы высоко оцениваем содействие, оказанное Россией во время 44-дневной Карабахской войны. Мы полностью привержены выполнению тех обязательств, которые взяли на себя в рамках заявлений от 9 ноября прошлого года и 11 января текущего года". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Али Асадов также поблагодарил Мишустина за прием и пригласил его с официальным визитом в Азербайджан: "Пользуясь случаем хочу пригласить вас с официальным визитом в Азербайджан. Уверен, что ваш визит внесет огромный вклад в укрепление российско-азербайджанских отношений".

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Версия на английском языке PM: Azerbaijan highly appreciates Russia's assistance during 44-day war
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: "44 günlük müharibə zamanı Rusiyanın göstərdiyi köməyi yüksək qiymətləndiririk"

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