Али Асадов: Высоко оцениваем содействие, оказанное Россией во время 44-дневной войны

Азербайджан привержен выполнению взятых на себя обязательств в рамках заявлений от 9 ноября прошлого года и 11 января текущего года

"Мы высоко оцениваем содействие, оказанное Россией во время 44-дневной Карабахской войны. Мы полностью привержены выполнению тех обязательств, которые взяли на себя в рамках заявлений от 9 ноября прошлого года и 11 января текущего года". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Али Асадов также поблагодарил Мишустина за прием и пригласил его с официальным визитом в Азербайджан: "Пользуясь случаем хочу пригласить вас с официальным визитом в Азербайджан. Уверен, что ваш визит внесет огромный вклад в укрепление российско-азербайджанских отношений".