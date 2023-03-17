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Али Асадов: До конца года в Лачын будут переселены 296 семей

Али Асадов: До конца года в Лачын будут переселены 296 семей Первый этап переселения в Лачын состоится до конца года.
Карабах
17 марта 2023 г. 12:31
Али Асадов: До конца года в Лачын будут переселены 296 семей
Али Асадов

Первый этап переселения в Лачын состоится до конца года.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, представляя отчет правительства за 2022 год на пленарном заседании парламента 17 марта.

По его словам, с участием президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой 27 мая прошлого года в селе Агалы Зангиланского района состоялась церемония открытия первого этапа проекта "Умное село": "На первом этапе было обеспечено переселение 66 семей (326 человек), по сегодняшний день - 86 семей (420 человек). До конца текущего года планируется переселить первую группу лачынцев. Предполагается, что в селах Забух и Сус поселятся 296 семей. В эти дни осуществляется переселение первых 20 семей в село Талыш".

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Версия на английском языке 296 families to be settled in Azerbaijan’s Lachin by year-end
Версия на азербайджанском языке Bu ilin sonunadək Laçına ilk köç baş tutacaq, 296 ailə məskunlaşdırılacaq

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