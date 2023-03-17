Али Асадов: До конца года в Лачын будут переселены 296 семей

Первый этап переселения в Лачын состоится до конца года.

Первый этап переселения в Лачын состоится до конца года.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, представляя отчет правительства за 2022 год на пленарном заседании парламента 17 марта.

По его словам, с участием президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой 27 мая прошлого года в селе Агалы Зангиланского района состоялась церемония открытия первого этапа проекта "Умное село": "На первом этапе было обеспечено переселение 66 семей (326 человек), по сегодняшний день - 86 семей (420 человек). До конца текущего года планируется переселить первую группу лачынцев. Предполагается, что в селах Забух и Сус поселятся 296 семей. В эти дни осуществляется переселение первых 20 семей в село Талыш".