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Алессандра Роккасальво: UNDP расширит деятельность в Карабахе

Алессандра Роккасальво: UNDP расширит деятельность в Карабахе Программа развития ООН (UNDP, ПРООН) планирует расширить свою деятельность в Карабахском регионе Азербайджана, сосредоточив усилия на проведении экономического обучения, поддержке самозанятости и развитии малого и среднего бизнеса.
Карабах
18 сентября 2024 г. 17:51
Алессандра Роккасальво: UNDP расширит деятельность в Карабахе

Программа развития ООН (UNDP, ПРООН) планирует расширить свою деятельность в Карабахском регионе Азербайджана, сосредоточив усилия на проведении экономического обучения, поддержке самозанятости и развитии малого и среднего бизнеса.

Об этом Report заявила резидент-представитель программы в Азербайджане Алессандра Роккасальво.

По ее словам, UNDP тесно сотрудничает с Госкомитетом по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Азербайджана.

«Мы многое делаем для разминирования и противоминной деятельности, обучения разминированию, оказания помощи пострадавшим. Но в будущем мы надеемся расширить нашу деятельность в области экономического обучения, самозанятости и развития малого и среднего бизнеса», - отметила она.

Роккасальво также подчеркнула, что неоднократно посещала регион и впечатлена ходом восстановительных работ.

«Я была в Карабахе несколько раз, поэтому это не мой первый визит. Каждый регион отличается своей природой, возможностями. Особенно рада увидеть горный Кяльбаджар. Восстановительные работы, построенная гидроэлектростанция и жилой комплекс произвели на меня сильное впечатление. Надеюсь, что в последующие годы сюда вернутся как можно больше людей и внесут свой вклад в экономическое восстановление Карабаха», - добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Alessandra Rokkasalvo: UNDP Qarabağda fəaliyyətini genişləndirəcək

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