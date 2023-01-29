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Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 49 дней

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 49 дней Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 49 дней. Экоактивисты, как и в первые дни демонстраций,
Карабах
29 января 2023 г. 08:54
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 49 дней

Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 49 дней. Экоактивисты, как и в первые дни демонстраций, проявляют высокую активность.

Как передает Report, начавшаяся утром 12 декабря прошлого года акция продолжилась и в ночь на 29 января. Участники акции демонстрируют твердую волю и настойчивость.

Им предоставляется место для ночлега, они также обеспечиваются горячим питанием. В ходе демонстраций соблюдаются правила безопасности, каких-либо инцидентов в течение ночи зафиксировано не было.

Экоактивисты традиционно начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана, затем были исполнены песни в духе патриотизма.

Принимающие участие в демонстрациях волонтеры и активисты, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да". Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на английском языке Protests on Khankandi-Lachin road continues for 49 days
Версия на азербайджанском языке Soyuq havaya baxmayaraq, Xankəndi-Laçın yolunda aksiya davam edir

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