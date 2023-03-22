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Акция на дороге Ханкенди-Лачын: на протяжении 101 дня демонстранты требуют положить конец экотеррору

Акция на дороге Ханкенди-Лачын: на протяжении 101 дня демонстранты требуют положить конец экотеррору Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 101 день. Экоактивисты, как и в первые дни демонстраций, проявляют высокую активность
Карабах
22 марта 2023 г. 08:07
Акция на дороге Ханкенди-Лачын: на протяжении 101 дня демонстранты требуют положить конец экотеррору

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 101 день. Экоактивисты, как и в первые дни демонстраций, проявляют высокую активность. Они неизменно требуют положить конец экологическому террору на азербайджанских территориях.

Как передает с места событий сотрудник Report, начавшаяся утром 12 декабря прошлого года акция продолжилась и в ночь на 22 марта. Участники акции демонстрируют твердую волю и настойчивость.

В ходе акции соблюдаются правила безопасности, каких-либо инцидентов в течение ночи зафиксировано не было.

Экоактивисты традиционно начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Принимающие участие в акции волонтеры и представители НПО, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да".

Безопасность участников акции на высоком уровне обеспечивают привлеченные на территорию военнослужащие Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана и полиция.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolu: aksiyanın 101-ci günü ruh yüksəkliyi ilə davam edir 

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