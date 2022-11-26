Ахмет Уйсал: Открытие Зангезурского коридора необходимо для всеобщего развития региона

Открытие Зангезурского коридора необходимо для всеобщего развития региона.

Открытие Зангезурского коридора необходимо для всеобщего развития региона.

Об этом Report заявил глава Центра стратегических исследований Ближнего Востока (ORSAM) Ахмет Уйсал.

Эксперт заявил, что коридор открывает возможности не только для Азербайджана и Турции, но и для стран Центральной Азии.

"Это также поспособствует укреплению отношений между Азербайджаном, Турцией и странами Центральной Азии", - добавил он.

Отмечая особую важность коридора, Уйсал сказал, что хотя не все страны желают открытия Зангезурского коридора, мы сможем их переубедить.