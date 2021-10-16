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Аэропорт Физули получил международный статус

Аэропорт Физули получил международный статус Аэропорту Физули присвоен международный статус.
Карабах
16 октября 2021 г. 12:09
Аэропорт Физули получил международный статус

Аэропорту Физули присвоен международный статус.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Документ подготовлен с учетом согласованных предложений министерств цифрового развития и транспорта, по чрезвычайным ситуациям и закрытого акционерного общества "Азербайджанские авиалинии".

Аэропорт, построенный в Физулинском районе, отвечает соответствующим стандартам для выполнения международных рейсов, в связи с этим воздушной гавани присвоен статус международного.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено проинформировать соответствующие международные организации.

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Версия на английском языке Fuzuli Airport given international status
Версия на азербайджанском языке Füzuli Hava Limanına beynəlxalq status verilib

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