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65 частных домов в селе Ханъюрду планируется восстановить до конца года

65 частных домов в селе Ханъюрду планируется восстановить до конца года В селе Ханъюрду Ходжалинского района уже капитально восстановлены 40 частных домов, до конца года предусмотрено восстановить еще 65 частных домов.
Карабах
19 июля 2025 г. 15:31
65 частных домов в селе Ханъюрду планируется восстановить до конца года

В селе Ханъюрду Ходжалинского района уже капитально восстановлены 40 частных домов, до конца года предусмотрено восстановить еще 65 частных домов.

Об этом корреспонденту Report в Ходжалы заявила руководитель отдела по связям с общественностью Службы строительства, восстановления и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы.

Отмечено, что село Ханъюрду входит в Баллыджинский сельский административно-территориальный округ Ходжалинского района. В селе уже капитально восстановлены 40 частных домов, до конца года предусмотрено восстановить еще 65 частных домов, а в 2026 году будут отремонтированы и восстановлены 93 частных дома. 14 июля этого года в родное село Ханъюрду вернулись 33 семьи, в целом 122 человека.

В настоящее время проводятся необходимые работы по созданию в селе современной социальной инфраструктуры. Отремонтирована и восстановлена 10-киловольтная линия электропередачи протяженностью 14 километров, начат процесс установки счетчиков, проложена газовая линия длиной более 10 километров, действующая линия протяженностью свыше 4 километров восстановлена, отремонтированы артезианская скважина, водохранилище вместимостью 400 кубометров и водопроводная сеть, проведена линия связи протяженностью 10,4 километра, абоненты обеспечены услугами стационарной телефонной связи, интернета и IPTV. Заасфальтировано более двух километров дорог внутри села.

В настоящее время ведется подготовка к ремонту и реставрации здания общеобразовательного учреждения, капитально ремонтируются амбулаторный центр и здание маркета. В селе на территории площадью один гектар разбит парк отдыха.

Напомним, что 18 июля президент Ильхам Алиев посетил село Ханъюрду Ходжалинского района.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlin sonuna qədər Xocalının Xanyurdu kəndində daha 65 fərdi evin bərpası nəzərdə tutulub

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