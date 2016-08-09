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    ​Ограблений в отношении азербайджанской делегации в Рио-де-Жанейро не совершалось

    С подобным заявлением выступила пресс-секретарь министерства

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Со дня начала XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро азербайджанская делегация не сталкивалась с каким-либо негативом, в частности ограблением.

    Об этом в заявлении Report сказала пресс-секретарь министерства молодежи и спорта Самайя Мамедова.

    Хотя были неоднократные случаи краж, совершенных в отношении делегаций других стран, азербайджанская сторона с подобным не сталкивалась: "В Медиа деревне, где мы остаемся, все серьезно контролируется. Я узнавала по этому поводу и у нашей делегации и у членов команд, живущих в Олимпийской деревне. У них тоже не возникало никаких проблем. Верю, что они не возникнут и впредь".

    Отметим, что азербайджанская делегация отбыла в Рио-де-Жанейро 1 августа. 

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