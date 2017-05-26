Обнародовано количество допинг-тестов, взятых на Исламиаде

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ На IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" взято до 400 допинг-тестов.

Об этом Report сообщила исполнительный директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли.

По словам Ш.Гусейнли, процесс осуществили со стороны AMADA - 21, со стороны PWC (Professional Worldwide Controls) - 11 наблюдателей.

Исполнительный директор, отметившая что нет никаких проблем с их стороны, сообщила, что образцы отправлены в лабораторию в городе Дрезден (Германия). Она добавила, что результаты будут размещены на сайтах соответствующих международных федераций.