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    Обнародовано количество допинг-тестов, взятых на Исламиаде

    Процесс в целом осуществили 32 наблюдателя

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ На IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" взято до 400 допинг-тестов.

    Об этом Report сообщила исполнительный директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли.

    По словам Ш.Гусейнли, процесс осуществили со стороны AMADA - 21, со стороны PWC (Professional Worldwide Controls) - 11 наблюдателей.

    Исполнительный директор, отметившая что нет никаких проблем с их стороны, сообщила, что образцы отправлены в лабораторию в городе Дрезден (Германия). Она добавила, что результаты будут размещены на сайтах соответствующих международных федераций.

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