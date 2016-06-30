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    Двукратный олимпийский чемпион по стрельбе лишен лицензии на оружие

    Австралийский спортсмен может пропустить Олимпиаду в Рио-де-Жанейро

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Двукратный олимпийский чемпион, австралийский стрелок Майкл Даймонд может пропустить Игры-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    В конце мая М. Даймонд был арестован за вождение в нетрезвом виде в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Также его обвинили в неправильном хранении оружия, после этого его лицензия была приостановлена. В Национальном олимпийском комитете (НОК) назвали поведение Даймонда недопустимым и угрожающим имиджу страны.

    Спортсмен имеет право обжаловать отзыв лицензии в суде. 

    Даймонд в 1996 и 2000 годах завоевывал золотые медали ОИ в трапе (вид стендовой стрельбы).

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