Двукратный олимпийский чемпион по стрельбе лишен лицензии на оружие

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Двукратный олимпийский чемпион, австралийский стрелок Майкл Даймонд может пропустить Игры-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

В конце мая М. Даймонд был арестован за вождение в нетрезвом виде в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Также его обвинили в неправильном хранении оружия, после этого его лицензия была приостановлена. В Национальном олимпийском комитете (НОК) назвали поведение Даймонда недопустимым и угрожающим имиджу страны.

Спортсмен имеет право обжаловать отзыв лицензии в суде.

Даймонд в 1996 и 2000 годах завоевывал золотые медали ОИ в трапе (вид стендовой стрельбы).