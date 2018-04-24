Звезда Голливуда Николас Кейдж уходит из кино

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ 54-летний актер, режиссер и продюсер Николас Кейдж заявил, что перестанет сниматься в кино.

Как передает Report, он намерен сосредоточиться на карьере режиссера.

При этом Кейдж отметил, что актером он намерен оставаться еще в течение "трех или четырех лет".

"Сейчас я в основном работаю как актер, и 3-4 года я еще буду заниматься этим, а затем сосредоточусь на режиссуре", – рассказал артист порталу NME.

Сообщается, что актер снимается в 6 проектах разных студий.