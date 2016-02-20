Жерар Депардье обрушился с критикой на голливудских звезд

Баку. 20 Февраля. REPORT.AZ/ Французский актер Жерар Депардье на пресс-конференции в рамках Берлинского кинофестиваля рассказал о своем новом фильме Saint Amour, а также подверг критике американский кинематограф и коллегу по цеху Джорджа Клуни.

Как передает Report, Депардье заявил журналистам, что ему нравится европейская еда и Россия, но не нравится французский президент Франсуа Олланд.

Депардье спарадировал Джорджа Клуни, который 12 февраля встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и обсудил с ней аспекты помощи сирийским беженцам.

«Мы хотим быть актёром, политиком, экологом», — сказал Депардье, передразнивая Клуни.

Говоря о работе над новой картиной, он сообщил, что "не читал сценарий". "Я не читаю их никогда, чтобы играть естественно", — пояснил актер.

Затем Депардье рассмешил журналистов, сравнив современный американский массовый кинематограф и, в частности, жанр блокбастера с "бассейном", полным ароматизированных фекалий, которые "уже даже не теплые".

Депардье заявил, говоря о своем отношении к России, что "это не роман, это любовь". "Я чувствую себя русским и восхищаюсь Владимиром Путиным за все, что он делает", — отметил актер.