Завершился VIII Габалинский международный музыкальный фестиваль

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ 5 августа завершился VIII Международный музыкальный фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на Габалинской сцене звучали произведения гениальных азербайджанских и зарубежных композиторов.

Наряду со всемирно известными музыкантами на открытой сцене фестиваля и в камерном зале выступили также и молодые исполнители. Здесь были исполнены классическая и камерная музыка, наши мугамы, состоялся международный конкурс пианистов. С 30 июля по 5 августа видные музыканты, художественные коллективы, солисты, дирижеры из Азербайджана, Австрии, Болгарии, России, Турции, Украины, США, Италии, Франции, Испании, Израиля, Литвы и Кубы демонстрировали свое мастерство перед зрителями.

На церемонии закрытия фестиваля выступил украинский камерный оркестр "Виртуозы Киева". На концерте под управлением художественного руководителя фестиваля, музыкального руководителя оркестра "Виртуозы Киева", всемирно известного виолончелиста Дмитрия Яблонского солировали студент итальянской Академии Ла Скала Азер Рзазаде (тенор), победительница нескольких международных конкурсов, итальянская певица Федерика Ломбарди (сопрано), солист немецкого Нюрнбергского оперного театра Джавид Самедов (баритон), участник ряда международных фестивалей, россиянин Аркадий Шилклопер (труба).

На концерте прозвучали произведения Дж.Россини, П.Масканьи, А.Шилклопера, Р.Леонкавалло, В.А.Моцарта и Ж.Бизе. Фестиваль завершился исполнением арии Мардана из оперы "Родина" К.Караева и Дж.Гаджиева и песни "Азербайджан" М.Магомаева.