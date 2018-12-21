Завершился ремонт здания Шушинского театра, состоится открытие

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ 24 декабря состоится открытие здания Шушинского государственного музыкального драматического театра после капитального ремонта.

Об этом Report сообщил директор театра Ядигяр Мурадов.

По его словам, здание откроет министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев: "Пройдет церемония сдачи отремонтированного здания. Скорее всего, с нового года мы переедем в здание и приступим к постановке спектаклей".

Отметим, что Шушинский государственный музыкальный драматический театр приступил к деятельности решением №200 Совета министров Азербайджанской Республики от 11 мая 1990 года и приказом №192 министерства культуры Азербайджанской Республики от 25 мая 1990 года. Некоторое время театр размещался в здании кинотеатра "Савалан".

Позже, распоряжением ИВ города Баку кинотеатр был ликвидирован и здание передали на баланс министерства культуры и туризма. Министерство, в свою очередь, передало здание Шушинскому театру и государство выделило средства на ремонт. Долгое время театр продолжал свою деятельность, выступая на сценах других театров.