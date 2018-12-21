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    Завершился ремонт здания Шушинского театра, состоится открытие

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ 24 декабря состоится открытие здания Шушинского государственного музыкального драматического театра после капитального ремонта. 

    Об этом Report сообщил директор театра Ядигяр Мурадов. 

    По его словам, здание откроет министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев: "Пройдет церемония сдачи отремонтированного здания. Скорее всего, с нового года мы переедем в здание и приступим к постановке спектаклей". 

    Отметим, что Шушинский государственный музыкальный драматический театр приступил к деятельности решением №200 Совета министров Азербайджанской Республики от 11 мая 1990 года и приказом №192 министерства культуры Азербайджанской Республики от 25 мая 1990 года. Некоторое время театр размещался в здании кинотеатра "Савалан". 

    Позже, распоряжением ИВ города Баку кинотеатр был ликвидирован и здание передали на баланс министерства культуры и туризма. Министерство, в свою очередь, передало здание Шушинскому театру и государство выделило средства на ремонт. Долгое время театр продолжал свою деятельность, выступая на сценах других театров

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