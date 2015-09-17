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    Завершились съемки фильма "Танец добра и зла"

    В октябре состоится премьера фильма, экранизированного по роману Чингиза Абдуллаева Губинское каприччио

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Завершились съемки фильма "Танец добра и зла" ("Хейирле Шерин регси"), снятого по роману известного азербайджанского писателя, секретаря Союза писателей Чингиза Абдуллаева "Губинское каприччио".

    В интервью Report Чингиз Абдуллаев сказал, что презентация картины запланирована на октябрь.

    По его словам, фильм снят кинорежиссером, заслуженным деятелем искусств Явером Рзаевым. Главную роль в фильме, роль Дронго сыграл певец Ильгар Мурадов: "Фильм уже готов. Презентация состоится в течение ближайшего месяца".

    Ч.Абдуллаев заявил об издании за рубежом двух его новых книг, которые будут доставлены в Баку в ближайшее время.

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