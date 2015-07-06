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    ​Завершились съемки фильма "Красный сад"

    Фильм является совместным производством Азербайджана и России

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Завершились съемки полнометражного фильма "Красный сад" ("Гырмызы баг") совместного производства Азербайджана и России.

    Об этом Report сообщил режиссер фильма Мирбала Селимли.

    Фильм является совместным проектом "Азербайджанфильм" и "Вайтмедиа". Съемки прошли в Москве и Баку.

    Автор и режиссер снятой на азербайджанском языке картины - Мирбала Селимли, оператор-постановщик - Максим Дроздов, художник-постановщик - Леонид Карпов, композитор - Салман Гамбаров, продюсеры - Мушвиг Гатамов и Тимур Вайнштейн.

    В ролях снимались актеры бакинского, шекинского, гянджинского и московского театров. Главные роли сыграли Максуд Мамедов, Гюльзар Гурбанова, Ханлар Гашимзаде, Ильхам Гусейнов, Разис Ибрагимов и шекинский школьник Талех Бадииев. 

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