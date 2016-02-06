Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ На киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы завершены съемки художественного фильма "Чрезмерное соответствие" ("Həddən artıq uyğunluq"), режиссером которого является Ульвия Кенуль.

Об этом сообщили Report на киностудии "Азербайджанфильм".

Вскоре начнется процесс монтажа и озвучки, после завершения которого станет известна дата церемонии презентации нового фильма.

Напомним, что авторами сценария фильма являются Рамиз Фаталиев и Александр Мардан, оператором-постановщиком - Надир Мехдиев, художником-постановщиком - Рафиг Насиров, исполнительным продюсером Тофиг Мусаев, продюсером - Мушфиг Хатамов.

В фильме снялись народная артистка Афаг Баширгызы, актеры Айдан Ахундова, Турал Асадов и другие.

Съемки снятого по государственному заказу фильма велись в Азербайджане и США.