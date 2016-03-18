Заслуженный художник примет участие на фестивале в Нахчыване

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ С 24 по 27 мая в Нахчыванской Автономной Республике пройдет фестиваль живописи под названием "Нахчывань - колыбель человечества".

Об этом Report сообщил заслуженный художник Азербайджана Эльдар Гурбан.

Он во второй раз примет участие на фестивале в Нахчыване.

Напомним, что Эльдар Гурбан окончил школу живописи имени А.Азимзаде, а затем факультет художественной графики Азербайджанского педагогического университета. Впервые он принял участие на выставке в 1973 году. В 1989 году на Биеннале Прикаспийский стран был удостоен диплома первой степени и золотой медали за произведение "Поэт и Муза".