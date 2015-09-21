​Заслуженный художник Азербайджана подал в суд на госструктуру - ФОТО

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Заслуженный художник Азербайджана, член Союза художников и Союза театральных деятелей, действительный член Академии художеств мира "Новая эра" Эльдар Гурбан (Гурбанов) подал в суд на Госкомитет по вопросам имущества.

Как сообщает Report, Э.Гурбан требует признания права собственности на мастерскую, расположенную по ул.А.Нейметуллы, 123, кв. 122а.

Иск рассматривается в Бакинском административно-экономическом суде №2.

Как сообщил Report Э.Гурбан, ему не дают разрешение на приватизацию мастерской, где он работает и живет: "Данная мастерская находится на балансе Госкомитета по вопросам имущества. В вынесенном судом устном решении же говорится, что помещение не находится на балансе Госкомитета по вопросам имущества. Однако я на протяжении нескольких лет вносил взносы в комитет. При малейшей задержке денег мне звонят и напоминают об уплате. Как же это так? Ведь я выплачиваю деньги в Госкомитет по вопросам имущества".