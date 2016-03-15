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    ​Заслуженный артист Беларуси задействован в опере "Травиата"

    Показ состоится 26 марта в Театре оперы и балета

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ 26 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы Джузеппе Верди "Травиата".

    Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

    Основные партии в постановке исполнят ведущие солисты театра - заслуженные артисты Инара Бабаева (Виолетта), Фарид Алиев (Альфред), Сабина Вахабзаде (Флора), Антон Ферштандт (Доктор Гренвиль) и народный артист, обладатель Гран-при I Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля Али Аскеров (Маркиз д`Обиньи).

    Одну из главных партий в опере - партию Жоржа Жермона исполнит приглашенный из Беларуси солист Белорусского национального академического большого театра оперы и балета, заслуженный артист Беларуси Станислав Трифонов. 

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