​Заслуженный артист Беларуси задействован в опере "Травиата"

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ 26 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы Джузеппе Верди "Травиата".

Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

Основные партии в постановке исполнят ведущие солисты театра - заслуженные артисты Инара Бабаева (Виолетта), Фарид Алиев (Альфред), Сабина Вахабзаде (Флора), Антон Ферштандт (Доктор Гренвиль) и народный артист, обладатель Гран-при I Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля Али Аскеров (Маркиз д`Обиньи).

Одну из главных партий в опере - партию Жоржа Жермона исполнит приглашенный из Беларуси солист Белорусского национального академического большого театра оперы и балета, заслуженный артист Беларуси Станислав Трифонов.