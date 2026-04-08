Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Юсиф Эйвазов вызван в Минкульт - ЭКСКЛЮЗИВ

    Искусство
    • 08 апреля, 2026
    • 10:39
    Юсиф Эйвазов вызван в Минкульт - ЭКСКЛЮЗИВ

    Директор Академического театра оперы и балета, народный артист Юсиф Эйвазов вызван в Министерство культуры на фоне конфликтной ситуации в учреждении.

    Как сообщает Report со ссылкой на собственные источники, причиной стали недовольства ряда сотрудников театра деятельностью руководства.

    По имеющейся информации, представители министерства обсудили с Юсифом Эйвазовым возникший конфликт.

    Отметим, что вот уже несколько недель в обществе обсуждается конфликт в Академическом театре оперы и балета между коллективом и руководством учреждения.

    Юсиф Эйвазов Академический театр оперы и балета Министерство культуры Азербайджана
    Opera və Balet Teatrının direktoru Mədəniyyət Nazirliyinə çağırılıb - EKSKLÜZİV

    Последние новости

    10:39

    Юсиф Эйвазов вызван в Минкульт - ЭКСКЛЮЗИВ

    Искусство
    10:35

    Инфраструктура
    10:31

    Инфраструктура
    10:23
    Фото

    Внешняя политика
    10:20

    Другие страны
    10:14
    Фото

    Другие страны
    10:12

    Другие страны
    09:47

    Другие страны
    09:43

    Происшествия
    Лента новостей