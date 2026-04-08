Юсиф Эйвазов вызван в Минкульт - ЭКСКЛЮЗИВ
Искусство
- 08 апреля, 2026
- 10:39
Директор Академического театра оперы и балета, народный артист Юсиф Эйвазов вызван в Министерство культуры на фоне конфликтной ситуации в учреждении.
Как сообщает Report со ссылкой на собственные источники, причиной стали недовольства ряда сотрудников театра деятельностью руководства.
По имеющейся информации, представители министерства обсудили с Юсифом Эйвазовым возникший конфликт.
Отметим, что вот уже несколько недель в обществе обсуждается конфликт в Академическом театре оперы и балета между коллективом и руководством учреждения.
