    03 мая, 2026
    • 16:08
    АБР намерен расширять всестороннюю поддержку Узбекистана

    Азиатский банк развития (АБР) твердо намерен и дальше расширять поддержку Узбекистана в самых разных областях.

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил президент банка Масато Канда на пресс-конференции, посвященной 59-му ежегодному заседанию Совета управляющих АБР.

    "Это включает региональное сотрудничество и интеграцию (РКИ). Фактически, Узбекистан является неотъемлемой частью двух инициатив, о которых я только что объявил.

    Паназиатская электросеть и Азиатско-Тихоокеанская цифровая магистраль - обе эти инициативы позволят расширить энергетические и цифровые связи как внутри Узбекистана, так и через его границы", - заявил он.

    Канда отметил, что улучшение связности поможет решить эти проблемы, предоставляя возможности для бизнеса и обеспечивая доступ к важнейшим государственным услугам для людей в самых отдаленных районах.

    "Помимо инфраструктурных проектов, АБР, конечно, расширит прямую поддержку социальной защиты и развития человеческого капитала. АБР будет и далее укреплять партнерство с Узбекистаном во всех аспектах поддержки инклюзивного, устойчивого и стабильного роста. В конце концов, инфраструктура - это крайне важная часть нашей деятельности, но наша конечная миссия - улучшать жизнь людей, особенно беднейших и наиболее уязвимых слоев населения", - добавил глава банка.

    Азиатский банк развития (АБР) Самарканд Узбекистан Паназиатская электросеть Азиатско-Тихоокеанский регион
    AİB Özbəkistana hərtərəfli dəstəyi genişləndirmək niyyətindədir

