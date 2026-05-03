    • 03 мая, 2026
    • 16:43
    Швеция запустила первый искусственный спутник Земли для разведки военных целей

    Швеция впервые запустила в космос собственный спутник для разведки военных целей в РФ.

    Как передает Report, об этом сообщил общественный вещатель SVT.

    "Запуск состоялся в воскресенье с авиабазы Ванденберг в Калифорнии и был выполнен космической компанией Space X", - говорится в сообщении.

    По данным издания, запуск занял около 10 минут. Спутник выйдет на нужную орбиту примерно через месяц.

    По словам начальника Космических сил Швеции Андерса Сундемана, в настоящее время вооруженные силы страны получают спутниковые снимки от союзников или с коммерческих спутников.

    "В течение двух лет у Швеции будет около 10 собственных военных спутников на орбите Земли. Это очень ускоренный график, вызванный серьезной необходимостью. Нам нужно иметь информацию о целях и разведывательные данные с больших расстояний", - отметил он.

    Согласно сообщению SVT, шведские спутники займутся картографированием потенциальных военных целей на территории России, а также ранним выявлением угроз, связанных с перемещением российских войск.

    По словам Сундемана, для достаточного уровня отслеживания происходящего в России в регионе Балтийского моря и Арктике шведские спутники следует добавить к тем, которые есть у других стран НАТО.

