    Opera və Balet Teatrının direktoru Mədəniyyət Nazirliyinə çağırılıb - EKSKLÜZİV

    Akademik Opera və Balet Teatrının direktoru Xalq artisti Yusif Eyvazov Mədəniyyət Nazirliyinə çağırılıb.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, buna səbəb son günlər Opera və Balet Teatrının bəzi əməkdaşlarının rəhbərliklə bağlı narazılıqlarıdır.

    Yusif Eyvazovla nazirlikdə bu məsələlər ətrafında müzakirə aparılıb.

    Xatırladaq ki, bir neçə gündür, Akademik Opera və Balet Teatrında sənət adamları ilə teatr rəhbərliyi arasında qarşıdurma xarakterli müzakirələr gedir.

    Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı Mədəniyyət Nazirliyi Yusif Eyvazov
    Юсиф Эйвазов вызван в Минкульт - ЭКСКЛЮЗИВ

