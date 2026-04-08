Opera və Balet Teatrının direktoru Mədəniyyət Nazirliyinə çağırılıb - EKSKLÜZİV

Opera və Balet Teatrının direktoru Mədəniyyət Nazirliyinə çağırılıb
İncəsənət
- 08 aprel, 2026
- 10:24
Akademik Opera və Balet Teatrının direktoru Xalq artisti Yusif Eyvazov Mədəniyyət Nazirliyinə çağırılıb.
"Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, buna səbəb son günlər Opera və Balet Teatrının bəzi əməkdaşlarının rəhbərliklə bağlı narazılıqlarıdır.
Yusif Eyvazovla nazirlikdə bu məsələlər ətrafında müzakirə aparılıb.
Xatırladaq ki, bir neçə gündür, Akademik Opera və Balet Teatrında sənət adamları ilə teatr rəhbərliyi arasında qarşıdurma xarakterli müzakirələr gedir.
