    Завершился "Бакинский марафон 2026"

    Индивидуальные
    • 03 мая, 2026
    • 16:31
    Завершился Бакинский марафон 2026

    Стартовавший сегодня в 10:00 по инициативе Фонда Гейдара Алиева "Бакинский марафон 2026" завершился.

    Как передает Report, спустя некоторое время в финишной зоне на территории Sea Breeze состоится церемония награждения победителей.

    Обладателю первого места будет вручён денежный приз в размере 6 000 манатов, занявшему второе место - 4 000 манатов, а участнику, финишировавшему третьим, - 2 000 манатов.

    Кроме того, все участники, преодолевшие дистанцию 42 км, будут награждены медалями. Предусмотрены также награды на более коротких дистанциях. Первые 2 000 участников, завершившие полумарафон на дистанции 21 км, получат медали, а участники, преодолевшие 10 км, будут награждены сертификатами.

    Впервые марафон прошёл не на дистанции 21 км, а по полному маршруту в 42 км. В забеге приняли участие 25 тыс. человек.

    К марафону присоединились известные общественно-политические деятели, представители искусства и интеллигенции. Наряду с гражданами Азербайджана за победу боролись участники из США, Германии, Великобритании, Грузии, России, Турции, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Китая и других стран.

    Как и в предыдущие годы, в нынешнем марафоне также приняли участие лица с ограниченными физическими возможностями, а также люди с синдромом Дауна.

    Завершился Бакинский марафон 2026
