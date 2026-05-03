Завершился "Бакинский марафон 2026"

Стартовавший сегодня в 10:00 по инициативе Фонда Гейдара Алиева "Бакинский марафон 2026" завершился.

Как передает Report, спустя некоторое время в финишной зоне на территории Sea Breeze состоится церемония награждения победителей.

Обладателю первого места будет вручён денежный приз в размере 6 000 манатов, занявшему второе место - 4 000 манатов, а участнику, финишировавшему третьим, - 2 000 манатов.

Кроме того, все участники, преодолевшие дистанцию 42 км, будут награждены медалями. Предусмотрены также награды на более коротких дистанциях. Первые 2 000 участников, завершившие полумарафон на дистанции 21 км, получат медали, а участники, преодолевшие 10 км, будут награждены сертификатами.

Впервые марафон прошёл не на дистанции 21 км, а по полному маршруту в 42 км. В забеге приняли участие 25 тыс. человек.

К марафону присоединились известные общественно-политические деятели, представители искусства и интеллигенции. Наряду с гражданами Азербайджана за победу боролись участники из США, Германии, Великобритании, Грузии, России, Турции, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Китая и других стран.

Как и в предыдущие годы, в нынешнем марафоне также приняли участие лица с ограниченными физическими возможностями, а также люди с синдромом Дауна.