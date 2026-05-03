Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Масато Канда: АБР инвестирует более $10 млрд в Южный Кавказ и Центральную Азию до 2030 года

    АБР планирует инвестировать более 10 млрд долларов до 2030 года в региональную связность, чистую энергию, цифровую трансформацию и инклюзивную инфраструктуру по всему региону Южного Кавказа и Центральной Азии.

    Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Report, заявил президент Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда на пресс-конференции, посвященной 59-му ежегодному заседанию Совета управляющих АБР в Самарканде.

    "Связность - это одна из трех главных тем нынешнего ежегодного собрания, и Южный Кавказ вместе с Центральной Азией обладают огромным потенциалом для дальнейшего регионального сотрудничества. Я твердо убежден, что региональная интеграция является двигателем роста для этих регионов, она создаст коллективную устойчивость к внешним шокам, которые мы переживаем сейчас, в частности, через Программу регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии (ЦАРЭС)", - заявил президент банка.

    М. Канда подчеркнул, что в рамках ЦАРЭС АБР уже более двух десятилетий оказывает поддержку в объединении рынков и укреплении трансграничной торговли.

    "АБР планирует инвестировать более 10 млрд долларов до 2030 года в региональную связность, чистую энергию, цифровую трансформацию и инклюзивную инфраструктуру по всему региону. С помощью цифрового коридора мы будем поддерживать наземную оптоволоконную сеть, которая свяжет людей, бизнес и рынки поверх границ. Это, безусловно, станет частью Азиатско-Тихоокеанской цифровой магистрали, о запуске которой я только что объявил", - добавил он.

