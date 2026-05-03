    Узбекистан призвал Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан объединиться для создания единого IT-хаба

    ИКТ
    • 03 мая, 2026
    • 16:38
    Узбекистан призвал Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан объединиться для усиления роли Центральной Азии как единого IT-хаб.

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, с таким предложением выступил министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов на семинаре, посвященном запуску цифровой магистрали в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

    По его словам, взаимосвязанность требует региональной интеграции.

    "Мы стремимся к интеграции через расширение телекоммуникационных сетей со всеми соседями. В Узбекистане сейчас действуют региональные комиссии по связи, в рамках которых мы работаем над гармонизацией использования частот.

    Это позволяет более эффективно распределять ресурсы для телекоммуникационных сетей и минимизировать проблемы в приграничных зонах. В результате мобильные сети не создают помех друг другу вблизи границ", - отметил министр.

    Ш. Шерматов подчеркнул, что в сфере ИКТ Узбекистан делает акцент на продвижении Центральной Азии как единого цифрового пространства, а не отдельных стран.

    "Это было особенно заметно во время недавнего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Бухару. Оба президента посетили национальный хакатон по искусственному интеллекту. Основной посыл заключался в том, что IT-парк продвигает Центральную Азию как целостный IT-хаб.

    Мы приглашаем Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан и другие страны к совместной работе, чтобы вместе представлять региональные продукты в Кремниевой долине и на крупнейших международных площадках, таких как Mobile World Congress в Барселоне. Здесь мы видим значительный синергетический эффект: в Казахстане развит венчурный рынок и финансовый сектор, в Узбекистане - большое количество молодежи, ориентированной на стартапы. Объединив усилия, мы сможем достичь значительно большего", - добавил он.

