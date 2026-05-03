"Бакинский метрополитен" провел первый хакатон на базе искусственного интеллекта

ЗАО "Бакинский метрополитен", входящее в состав компании AZCON Holding, реализовало новый проект.

Как передает Report, 1-3 мая с целью цифровизации пассажирских перевозок с использованием инновационных решений на базе искусственного интеллекта (AI), а также раскрытия потенциала молодежи был реализован проект "Metro Hackathon".

Для участия в проекте подали заявки в общей сложности 1 201 человек. В течение более чем месяца регистрации программа вызвала высокий интерес, особенно среди молодежи и профильных специалистов.

По итогам отбора среди 875 студентов бакалавриата и магистратуры, а также 326 профессиональных специалистов было подтверждено участие 72 кандидатов. Средний возраст участников составил 19-24 года.

Процесс отбора проводился профессиональными экспертами по нескольким критериям, включая техническое соответствие, оригинальность идеи и командный баланс.

В трехдневном соревновании приняли участие 18 команд, каждая из которых состояла из четырех случайно сформированных участников.

Команды выступали под названиями станций метро - "Ичеришехер", "Сахиль", "28 Мая", "Гянджлик", "Бакмил", "Улдуз", "Кёроглу", "Гара Гараев", "Нефтчиляр", "Ази Асланов", "Хатаи", "Джафар Джаббарлы", "Низами", "Элмляр Академиясы", "Иншаатчылар", "Насими", "Дарнагюль" и "8 Ноября".

В первые два дня конкурса в специально созданной зоне на станции "Ичеришехер" участники готовили презентации, AI-решения и инновационные предложения, которые 3 мая представили жюри из пяти профессиональных экспертов в актовом зале Технологического корпуса Бакинского метрополитена.

По итогам обсуждений и оценки победителем единогласным решением жюри стала команда "Хатаи". Победителям вручили денежный приз в размере 5 000 манатов.

Второе место заняла команда "Гянджлик", третье - команда "Сахиль". Им были вручены призы в размере 3 000 и 1 000 манатов соответственно.

Кроме того, перспективным участникам предоставлены возможности для внедрения своих проектов в систему метро и получения дополнительного опыта для дальнейшей карьеры.

Отмечается, что в рамках подготовки к хакатону Бакинский метрополитен провел информационные сессии и презентации в пяти ведущих вузах страны. Во встречах приняли участие более 300 студентов, которым была представлена концепция проекта и возможности вовлечения в технологические решения.

Участники получили возможность работать с реальной базой данных метрополитена и попробовать свои силы в различных направлениях - от инженерии искусственного интеллекта до аналитики данных.

Цель проекта заключается в достижении стратегических задач по управлению пассажиропотоком и снижению загруженности посредством технологий искусственного интеллекта, а также в цифровой трансформации транспортной системы столицы за счет внедрения инновационных идей молодежи в реальные инфраструктурные решения.