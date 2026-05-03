Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    "Бакинский метрополитен" провел первый хакатон на базе искусственного интеллекта

    Инфраструктура
    • 03 мая, 2026
    • 16:22
    Бакинский метрополитен провел первый хакатон на базе искусственного интеллекта

    ЗАО "Бакинский метрополитен", входящее в состав компании AZCON Holding, реализовало новый проект.

    Как передает Report, 1-3 мая с целью цифровизации пассажирских перевозок с использованием инновационных решений на базе искусственного интеллекта (AI), а также раскрытия потенциала молодежи был реализован проект "Metro Hackathon".

    Для участия в проекте подали заявки в общей сложности 1 201 человек. В течение более чем месяца регистрации программа вызвала высокий интерес, особенно среди молодежи и профильных специалистов.

    По итогам отбора среди 875 студентов бакалавриата и магистратуры, а также 326 профессиональных специалистов было подтверждено участие 72 кандидатов. Средний возраст участников составил 19-24 года.

    Процесс отбора проводился профессиональными экспертами по нескольким критериям, включая техническое соответствие, оригинальность идеи и командный баланс.

    В трехдневном соревновании приняли участие 18 команд, каждая из которых состояла из четырех случайно сформированных участников.

    Команды выступали под названиями станций метро - "Ичеришехер", "Сахиль", "28 Мая", "Гянджлик", "Бакмил", "Улдуз", "Кёроглу", "Гара Гараев", "Нефтчиляр", "Ази Асланов", "Хатаи", "Джафар Джаббарлы", "Низами", "Элмляр Академиясы", "Иншаатчылар", "Насими", "Дарнагюль" и "8 Ноября".

    В первые два дня конкурса в специально созданной зоне на станции "Ичеришехер" участники готовили презентации, AI-решения и инновационные предложения, которые 3 мая представили жюри из пяти профессиональных экспертов в актовом зале Технологического корпуса Бакинского метрополитена.

    По итогам обсуждений и оценки победителем единогласным решением жюри стала команда "Хатаи". Победителям вручили денежный приз в размере 5 000 манатов.

    Второе место заняла команда "Гянджлик", третье - команда "Сахиль". Им были вручены призы в размере 3 000 и 1 000 манатов соответственно.

    Кроме того, перспективным участникам предоставлены возможности для внедрения своих проектов в систему метро и получения дополнительного опыта для дальнейшей карьеры.

    Отмечается, что в рамках подготовки к хакатону Бакинский метрополитен провел информационные сессии и презентации в пяти ведущих вузах страны. Во встречах приняли участие более 300 студентов, которым была представлена концепция проекта и возможности вовлечения в технологические решения.

    Участники получили возможность работать с реальной базой данных метрополитена и попробовать свои силы в различных направлениях - от инженерии искусственного интеллекта до аналитики данных.

    Цель проекта заключается в достижении стратегических задач по управлению пассажиропотоком и снижению загруженности посредством технологий искусственного интеллекта, а также в цифровой трансформации транспортной системы столицы за счет внедрения инновационных идей молодежи в реальные инфраструктурные решения.

    Бакинский метрополитен провел первый хакатон на базе искусственного интеллекта
    Бакинский метрополитен провел первый хакатон на базе искусственного интеллекта
    Бакинский метрополитен провел первый хакатон на базе искусственного интеллекта
    Бакинский метрополитен провел первый хакатон на базе искусственного интеллекта
    Бакинский метрополитен провел первый хакатон на базе искусственного интеллекта
    Бакинский метрополитен Искусственный интеллект AZCON Holding
    Фото
    Bakı Metropolitenində "Metro Hackathon" layihəsinin qalibləri bəlli olub

    Последние новости

    20:17

    В Кении жертвами наводнений и оползней стали 18 человек

    Другие страны
    20:11

    Самир Мамедли стал абсолютным победителем чемпионата Европы по бодибилдингу

    Индивидуальные
    20:03
    Фото

    Из Белграда в Баку выполнен прямой авиарейс - ОБНОВЛЕНО

    Туризм
    19:59

    В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время работы

    Происшествия
    19:53

    У берегов Ирана обстрелян сухогруз

    Другие страны
    19:49
    Фото

    Мехрибан Алиева посетила Кубок Европы по художественной гимнастике

    Командные
    19:35
    Фото

    На старте и финише "Бакинского марафона-2026" состоялись концерты

    Внутренняя политика
    19:28

    При ударах России по Украине погибли 10 человек, более 70 ранены

    Другие страны
    19:07

    Швеция задержала в Балтийском море танкер, предположительно связанный с "теневым флотом" России

    Другие страны
    Лента новостей