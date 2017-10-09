ЮНЕСКО не смог избрать гендиректора с первого тура

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Исполнительный совет Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) не смог избрать в первом туре нового генерального директора этой организации. Как сообщает Report, со ссылкой на ТАСС, ни один из баллотировавшихся кандидатов не получил в первом раунде необходимой поддержки.

Во вторник 58 стран - участниц совета соберутся на новое заседание, чтобы провести второй раунд. По итогам первого тура выборов лидировал кандидат от Катара. Ему, однако, не удалось заручиться квотой в 30 голосов, необходимых для победы. В тройке лидеров также оказались Франция и Египет.

Как сообщили ТАСС в кулуарах ЮНЕСКО, первый тур стал своего рода пробой сил кандидатов. Наблюдатели за выборами не исключают, что расклад может еще претерпеть серьезные изменения.

Процедурные правила совета позволяют проводить в случае необходимости до пяти туров выборов. Если и в заключительном раунде победитель не сможет быть определен, то исход выборов решит жребий. Регламент также дает возможность участвовать в выборах всем претендентам, включенным в первоначальный список.

Изначально на пост гендиректора ЮНЕСКО в этот раз было выдвинуто девять кандидатур, однако позже Гватемала и Ирак отозвали свои заявки. Таким образом, в настоящий момент в выборах участвуют Азербайджан (посол Азербайджана в РФ, композитор и ученый Полад Бюльбюль-оглы), Китай (заместитель гендиректора ЮНЕСКО по вопросам образования дипломат Цянь Тан), Египет (правозащитница и бывший министр по делам семьи Мушира Хаттаб), Ливан (советник министра культуры Вера Эль-Хури Лакёй), Вьетнам (заместитель главы МИД Фам Суан Шон), Катар (экс-министр культуры, искусства и наследия Хамад бин Абдулазиз аль-Кавари), Франция (бывший министр культуры и коммуникаций Одри Азуле).