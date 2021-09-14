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Ягуб Зуруфчу скончался от коронавируса

Ягуб Зуруфчу скончался от коронавируса Скончался заслуженный артист Азербайджана Ягуб Зуруфчу.
Искусство
14 сентября 2021 г. 18:54
Ягуб Зуруфчу скончался от коронавируса

Скончался заслуженный артист Азербайджана Ягуб Зуруфчу.

Как сообщает Report, артист сегодня скончался от коронавируса в "Yeni Klinika", где проходил лечение.

Я.Зуруфчу заразился коронавирусом несколько дней назад и был помещен в реанимационное отделение ”Yeni Klinika". Певец был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Я.Зуруфчу родился 8 апреля 1956 года в Тебризе. В 15 лет он впервые выступил по национальному телевидению Тебриза, исполнив песни "Evləri var xana-xana", "De gülüm gəlsin ay nənə", "Dilbər".

Я.Зуруфчу с 15 июля 2009 года является гражданином Азербайджана. 17 сентября 2009 года был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджанской Республики".

Женат, имеет троих детей.

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Версия на азербайджанском языке Yaqub Zurufçu koronavirusdan vəfat edib

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