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    ​Вугар Шихаммедов: Готов к изданию I том "Энциклопедии азербайджанского кино"

    В настоящее время том корректируется и редактируется

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Готов I том "Энциклопедии азербайджанского кино", который будет издан по инициативе министерства культуры и туризма".

    Об этом Report заявил заведующий отделом информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма Вугар Шихаммедов.

    По его словам, планируется также подготовка II тома энциклопедии: "В настоящее время I том корректируется и редактируется. Как только эти работы завершатся, приступим к изданию".

    Напомним, что по инициативе министерства культуры и туризма готовятся к изданию "Энциклопедия азербайджанского кино" и "Энциклопедия азербайджанского театра". 

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