​Вугар Шихаммедов: Готов к изданию I том "Энциклопедии азербайджанского кино"

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Готов I том "Энциклопедии азербайджанского кино", который будет издан по инициативе министерства культуры и туризма".

Об этом Report заявил заведующий отделом информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма Вугар Шихаммедов.

По его словам, планируется также подготовка II тома энциклопедии: "В настоящее время I том корректируется и редактируется. Как только эти работы завершатся, приступим к изданию".

Напомним, что по инициативе министерства культуры и туризма готовятся к изданию "Энциклопедия азербайджанского кино" и "Энциклопедия азербайджанского театра".