Впервые в Бакинском государственном цирке на манеж выйдут пингвины - ФОТО

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ 31 октября Бакинский государственный цирк откроет новый сезон.

Как сообщает Report, приглашенное из России эксклюзивное цирковое шоу представит программу "Ласта-Рика".

В программу циркового шоу включены следующие номера - "театр морских львов", выступления лошадей и попугаев, воздушных гимнастов, мотоциклистов, кордебалета, веселых клоунов и пр. Впервые в Бакинском государственном цирке на манеж выйдут пингвины.

В шоу выступит народный артист России, известный клоун Евгений Майхровский и члены его семьи.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы Бакинского государственного цирка Махир Гумбетов, народный артист России Евгений Майхровский приехал в Баку вместе с дочерью и внуком, которые также являются профессиональными цирковыми артистами. Они представят интересные номера.

Гастроли "Ласта-Рика" в Баку продлятся до конца ноября. На каждый день запланировано по 3 сеанса.

Билеты продаются в кассах цирка ежедневно с 10:00 до 20:00. Стоимость билетов от 8 до 15 манатов.