 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Впервые в Бакинском государственном цирке на манеж выйдут пингвины - ФОТО

    Завтра цирк открывает новый сезон

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ 31 октября Бакинский государственный цирк откроет новый сезон.

    Как сообщает Report, приглашенное из России эксклюзивное цирковое шоу представит программу "Ласта-Рика".

    В программу циркового шоу включены следующие номера - "театр морских львов", выступления лошадей и попугаев, воздушных гимнастов, мотоциклистов, кордебалета, веселых клоунов и пр. Впервые в Бакинском государственном цирке на манеж выйдут пингвины.

    В шоу выступит народный артист России, известный клоун Евгений Майхровский и члены его семьи.

    Как сообщил Report руководитель пресс-службы Бакинского государственного цирка Махир Гумбетов, народный артист России Евгений Майхровский приехал в Баку вместе с дочерью и внуком, которые также являются профессиональными цирковыми артистами. Они представят интересные номера.

    Гастроли "Ласта-Рика" в Баку продлятся до конца ноября. На каждый день запланировано по 3 сеанса.

    Билеты продаются в кассах цирка ежедневно с 10:00 до 20:00. Стоимость билетов от 8 до 15 манатов.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi