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    Воспитанникам детского приюта представили анимационный фильм

    Детям показали шоу мыльных пузырей

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Центре кино "Низами" для воспитанников детского приюта "Ümid Yeri" состоялся показ анимационного фильма "Сезон охоты" производства США.

    Как сообщает Report, после показа дети отобедали в ресторане Центра кино "Низами", а также посмотрели шоу мыльных пузырей известного аниматора "Mister White" (Олег).

    После мероприятия от имени маленьких зрителей руководитель приюта Нигяр Мансимли выразила признательность всем, кто имел заслуги в организации мероприятия для детей. Она отметила, что организация подобного мероприятия для проживающих в приюте лишенных родительской опеки детей и бывших беспризорных является для них моральной поддержкой.

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