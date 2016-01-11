Воспитанникам детского приюта представили анимационный фильм

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Центре кино "Низами" для воспитанников детского приюта "Ümid Yeri" состоялся показ анимационного фильма "Сезон охоты" производства США.

Как сообщает Report, после показа дети отобедали в ресторане Центра кино "Низами", а также посмотрели шоу мыльных пузырей известного аниматора "Mister White" (Олег).

После мероприятия от имени маленьких зрителей руководитель приюта Нигяр Мансимли выразила признательность всем, кто имел заслуги в организации мероприятия для детей. Она отметила, что организация подобного мероприятия для проживающих в приюте лишенных родительской опеки детей и бывших беспризорных является для них моральной поддержкой.