Азербайджан впервые участвует в международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня - ВИДЕО

23 августа в Москве стартовал XII международный военно-музыкальный фестиваль, передает Report со ссылкой на Министерство Обороны страны.

В фестивале, в котором Азербайджан впервые принимает участие, нашу страну представляют военный оркестр Высшего военного училища имени Гейдара Алиева и Ансамбль песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.

Согласно условиям фестиваля «Спасская башня», который считается одним из крупнейших военно-музыкальных фестивалей, каждой команде будет отведено шесть минут. В течение этого периода оркестры будут исполнять песни и марши представляемых ими страны и других народов мира.

Фестиваль, в котором принимают участие свыше тысячи музыкантов, вокалистов и танцоров, продлится до 1 сентября.