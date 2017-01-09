Баку. 9 января. REPORT.AZ/ 16 февраля во Дворце Гейдара Алиева пройдет концерт известных азербайджанских исполнителей джаза.

Как заявили Report в пресс-службе дворца, на концерте помимо джазовых мелодий азербайджанских композиторов, также прозвучат произведения всемирно известных авторов.

На вечере джазовой музыки "jAzzeri Bands" примут участие заслуженные деятели искусства Джаван Зейналлы и Джамиль Амиров, народный артист Анвер Садыгов, заслуженные артисты Акиф Сулейманбейли, Эмиль Афрасияб, исполнители Тарана Махмудова, Теймур Сулейманбейли (саксафон) и группы "Раст" и "Гая".

Билеты на концерт, который начнется в 19:00, стоят 20-50 манатов. Их можно приобрести через сайт iTicket.az, в кассах города и центрах ASAN xidmət.