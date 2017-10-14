Вагиф Мустафаев удостоился китайской награды в кинотеатре "CinemaPlus Азербайджан" - ФОТО

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинорежиссер, президент телеканала "Space" Вагиф Мустафаев назначен советником Гонконгского телевидения по культуре, телевидению и кино.

Официально об этом было объявлено на мероприятии в Баку 11 октября. На мероприятии присутствовали замминистра культуры и туризма Адалят Велиев, послы Турции и России в Баку, официальные лица посольств Китая и Украины.

Кроме этого, в рамках мероприятия В.Мустафаеву был вручен золотой орден "Согласия".

В.Мустафаев на мероприятии также был награжден Международным Высшим золотым орденом "за особые заслуги в развитии культуры Евразии".

Наряду с этим азербайджанский кинорежиссер был удостоен почетной грамотой китайской телерадиокомпании Хейлунцзян за вклад в развитие дружеских и культурных связей между Азербайджаном и Китаем.

Также были согласованы съемки совместного российско-китайско-азербайджанского фильма "Kambey", режиссером и автором сценария которого является В.Мустафаев. Съемки фильма будут вестись по линии Академии по телевидению и радио Евразии.

Затем прошел показ фильма от китайского режиссера "Стены Москвы".