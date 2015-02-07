​В Воронеже отметят 35-летие балета "Тысяча и одна ночь"

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В феврале 2015 года в Воронежском театре оперы и балета отмечается редкая дата.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, 35 лет назад на его сцене состоялась премьера легендарного балета Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь».

Поставленный в 1979 году для Азербайджанского академического театра оперы и балета, этот спектакль в наши дни с успехом идет на крупнейших сценических площадках России и мира.

В основу либретто, авторами которого стали выдающиеся драматурги братья Ибрагимбековы, положены знаменитые восточные сказки Шехерезады. Создатель музыки народный артист СССР Фикрет Амиров говорил в одном из интервью, что «Тысяча и одна ночь» вышла за пределы Азербайджана во многом благодаря инициативе воронежского театра.

Премьера «Тысяча и одна ночи» прошла с оглушительным успехом. Спектакль очень быстро стал украшением балетного репертуара воронежского театра. С этой постановкой театр объездил многие города России, гастролировал за рубежом. В последствие в спектакле блистали народная артистка РФ Татьяна Фролова, заслуженные артисты РФ Владислав Иванов, Михаил Негробов. Партии из «Тысячи и одной ночи» прочно вошли в репертуар нынешних ведущих солистов балетной труппы: дипломанта международного конкурса Светланы Носковой, лауреатов международного конкурса Юлии Непомнящей, Александра Литягина.

В Воронеже спектакль, выдержав за 35 лет более четырех сотен показов, продолжает пользоваться неизменным успехом у зрителей, собирает полные залы.