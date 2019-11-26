Полад Бюльбюльоглу: В творчестве Поленова я увидел абшеронские мотивы

По инициативе дуайена дипломатического корпуса в Москве, посла Азербайджанской Республики Полада Бюльбюльоглу, при содействии Департамента государственного протокола Министерства иностранных дел Российской Федерации и материальной поддержке Газпромбанка состоялся торжественный прием с посещением выставки русского художника Василия Поленова.

"Нами давно прорабатывалась эта идея. Я, как дуайен дипломатического корпуса в Москве, стараюсь придумывать различного рода мероприятия, на которые бы с интересом приходили послы. Не секрет, что у послов много дел, интересов, проблем, поэтому собрать их вместе дело непростое. Сейчас все сошлось - и выставка Поленова и любезное разрешение дирекции Третьяковской галереи провести мероприятие в свой нерабочий день, поддержка Протокольного управления МИД РФ и, конечно, помощь Газпромбанка".

Об этом российскому бюро Report заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

"Творчество Поленова вдохновляет и очень удивляет. Я думал, что Поленов больше пейзажист, но те работы, которые мы видели на этой выставке, а здесь более 150 работ, просто потрясают своим мастерством, своей масштабностью, в том числе, восточными мотивами. В некоторых его картинах я увидел абшеронские мотивы, которые много присутствуют в творчестве наших азербайджанских художников", - сказал посол.

"Здесь собралось более 60 послов из разных стран, разных континентов. В этом храме культуры отсутствуют какие-то разногласия, проблемы уходят на второй план, а на первом месте культура, искусство сближает людей и это главный итог этого вечера", - заключил Полад Бюльбюльоглу.