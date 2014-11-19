В трех государственных театрах Азербайджана назначены новые главные режиссеры

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Азербайджана назначил новых главных режиссеров еще в трех театрах республики.

Как сообщает Report, согласно приказу министра Абульфаза Гараева, Сарвар Алиев назначен главным режиссером Агдамского государственного драматиечкого театра, Муса Еййубов - Газахского государственного драматического театра, а бывший главный режиссер Гянджинского государственного драматического театра Гюмрах Омар - театра ЙУГ (YUĞ).

Отметим, что на место главного режиссера Гянджинского государственного драматического театра была назначена Ирада Гезалова.