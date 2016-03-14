В Театре юного зрителя состоится премьера

14 марта, 2016 11:02

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ 18 марта в Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоится премьера детского спектакля "Необыкновенная репка". Как сообщает Report, спектакль подготовлен по мотивам русской народной сказки. Режиссер-постановщик спектакля - Эльшан Зейналлы, художник-постановщик - Эльхан Сарханоглу, композитор - Руфат Рамазанов, ассистент режиссера - Сона Мустафаева, постановка танцев - Вюсал Мехралиев. Роли в спектакле исполняют заслуженные артисты Адалят Абдулсамедов, Гямяр Мамедова, актеры Зумруд Гулиева, Эльнур Гусейнов, Севиндж Мехралиева и др.